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Избиратели-кузнечики. С формой 2 мошенничают не только партии и кандидаты?

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- Оксана Гут
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ЦИК КР продолжает изучать списки перемещенных по форме 2 избирателей. Теперь мы точно знаем, что 496 239 - это не число избирателей, сменивших свой участок, а количество поданных заявлений. Конкретное число избирателей, сменивших адрес, гораздо меньше. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Гульнара Джурабаева.

Она заявила, что изучение поданных заявок по форме 2 подтверждает, что некоторые избиратели сделали из нее бизнес. Не только партии и кандидаты мошенничали, но и избиратели, на которых появился спрос.

"Впервые эта мысль посетила меня на круглом столе, когда одна кандидатка публично пожаловалась на то, что ЦИК не вносит изменения в списки незамедлительно. Именно от нее я услышала, что к ним в штаб приходят их "сторонники" и заявляют, что готовы голосовать за них и сменить свой участок по по Ф2 на тот, который они укажут. Эта кандидатка требовала, чтобы ЦИК вносил их сторонников в список избирателей нового участка НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, поскольку, как она сама беспокоилась, эта группа избирателей могла за это время еще несколько раз сменить свои участки", - пишет Джурабаева на своей странице в Facebook.

И отмечается, что беспокойства кандидатов небеспочвенны.

"Избирательница ТАҢАТАРОВА АЛИМА ухитрилась 21 раз подать заявление по Ф2 и 21 раз сменить свой избирательный участок. Возможно, гражданка всего лишь хотела проверить как работает наша система, а может не могла отказать в просьбе родственнику, соседу, домкому и так 21 раз. Можно зайти на сайт tizme.gov.kg, ввести ее имя, затем нажать на вкладку история перемещений и просмотреть маршрут ее путешествий по УИКам. Понятно, что иногда возникают обстоятельства, вынуждающие менять участок более одного раза. Но невероятно, чтобы таких обстоятельств было настолько много", - заключает член ЦИК.

Также, примечает Гульнара Джурабаева, могут возникнуть вопросы, а почему перемещения датируются, в том числе, и 22 и 21 сентября. Это, отвечаем она сама, дата последней обработки заявления избирательница. Тогда как крайний срок подачи заявлений по Ф2 истекал 19 сентября, а обработка требовала еще времени.

Стоит отметить, что в течение дня вокруг истории с этой избирательницей-кузнечика происходили необъяснимые метаморфозы. Сначала, по данным пользователей Сети, история перемещений на сайте tizme.gov.kg просто исчезла,

а после и сам сайт перестал работал.

На момент публикации сайт, где можно проверить себя в списке избирателей КР, также был недоступен.


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URL: https://www.vb.kg/392500
Теги:
бизнес, выборы, нарушения, Кыргызстан, подкуп, Жогорку Кенеш, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (119 материалов)
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