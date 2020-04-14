"Карантин работает". Как из-за COVID-19 изолируют людей в мире

Сегодня, 14 апреля, президент Сооронбай Жээнбеков своим указом с подачи Республиканского штаба по борьбе с COVID-19 при поддержке премьер-министра и торага Жогорку Кенеша продлил до 30 апреля режим чрезвычайного положения в стране. В частности, с 25 марта режим ЧП действует на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области. Также сегодняшним указом этот список пополнили город Нарын и Ат-Башинский район Нарынской области.

Подробнее о том, что конкретно подразумевает режим ЧП в Кыргызстане читайте здесь. Если вкратце, то в районы, где он введен, перекрыты въезды и выезды (работает система пропусков), работают только продуктовые магазины, банки, больницы, аптеки, а жители (максимально) переведены на удаленную работу, выходить им из дома можно лишь по трем причинам не дальше чем на 1,5 км, в масках и с маршрутными листами.

Напомним, на 14 апреля по стране зарегистрировано 430 случаев COVID-19. Но по прогнозам отечественных экспертов, пик заболеваемости в стране придется на период с 20 по 24 апреля. Т.е. далее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией должно будет сокращаться. Власти уверены, что именно жесткие ограничения для граждан помогут остановить активное распространение вируса. А за "выигранное" время удастся выявить всех контактных (уже сейчас их 7100) с зараженными и провести соответствующие анализы.

Незадолго до принятия решения о продлении режима ЧП в общественности появились тревожные сообщения. Граждане разделились на тех, кто "за" и "против" карантина. Говорили о социальном взрыве и "голодных" бунтах. Интернет-сообщество даже попыталось собрать подписи для петиции о прекращении ограничительных мер. Но…

Относятся ли в других странах ближнего и дальнего зарубежья к карантину, как к главной мере по недопущению распространения COVID-19? Редакция VB.KG собрала для своих читателей по этому поводу опыт некоторых из них.

Казахстан

За четыре дня до нас, 10 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о продлении режима чрезвычайного положения в стране до конца апреля. Действовать он, напомним, начал еще с 16 марта.

"Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля", - сказал на онлайн заседании государственной комиссии по ЧП Токаев.

До этого времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте. Режим ЧП и карантин в соседнем государстве не одно и тоже.

Как пояснили в аппарате президента РК, "режим ЧП не предполагает обязательность карантина. Он больше нацелен на изменение режима работы госорганов, создание условий для оперативности и т.д. и действует на всю территорию страны. (…) Продление режима ЧП означает, что в течение второго месяца также будут выплачивать 42 500 тенге. Повторно подавать заявку не надо".

Отдельно о 42 500 тенге (примерно 8 тыс сосмов). Это поддержка государства для тех граждан, кто в связи с режимом ЧП лишился дохода - месячная выплата от Минтруда и соцразвития РК.

Кроме того, казахстанцы, которых перевели на дистанционную работу, что кстати не является обязательной мерой, могут получить компенсацию на оплату электроэнергии и связи.

В Казахстане продолжают работать детские сады, школы и ВУЗы переведены на домашнее обучение.

В штатном режиме функционируют общественный транспорт, магазины, салоны красоты, банки, больницы, до определенного времени кафе. Отменены культурные (в том числе парад к 9 мая) мероприятия, тои, ограничено посещение храмов и мечетей. Людям советуют не пребывать в местах массовых скоплений. В крупные торговые объекты вход разрешён только в защитной маске (при отсутствии маски её должны выдать вам на входе).

В городах, где веден карантин, дополнительные меры: людям старше 65-ти лет запрещают выходить из дома. Остальные граждане могут выйти за продуктами, лекарствами и получением медуслуг, услуг банков. Комендантского часа пока нет, самоизоляция рекомендована.

На 14 апреля в Казахстане зарегистрировано 1179 случаев Covid-19. Выздоровели: 142, умерли: 14.

Узбекистан

Режим ЧП или даже ЧС в соседнем Узбекистане, согласно официальным данным, пока вводить не планируют.

Только 6 апреля власти страны перешли к более жестким мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. А именно, в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах введен обязательный для всех режим самоизоляции (раньше только для граждан от 65-ти лет).

Таким образом, граждане могут выйти на улицу только в неотложных случаях: за продуктами, в аптеку (расположенных рядом с домом) и в медучреждение. Исключением является необходимость ходить на работу. На улице же необходимо строго соблюдать дистанцию в два метра. На рынках у каждого проверяют температуру. Ранее, отметим, на территории РУз было запрещено передвижение на автомобилях (исключения для тех, кто с пропусками, полученными по заявке).

В качестве поддержки граждан было решено, что в течение 2 месяцев в домах не будут отключать интернет и телефонную связь даже при задолженности. Также отсрочены платежи за горячую и холодную воду.

На 14 апреля в Узбекистане число инфицированных COVID-19 достигло 1 054 человек. Четыре пациента скончались, 85 выздоровели.

Россия

Несмотря на то, что разговоры о возможности введения режима ЧС или ЧП в России ходят давно, такие меры не применяются. Соответствующий закон подписан президентом, а правительством уточнены правила поведения в случае введения ЧС. Главы МЧС и Росгвардии уже даже получили право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.

На сегодня же в России продлен карантин до 30 апреля включительно. Как подчеркнул в обращении к народу сам глава государства Владимир Путин, "нерабочие дни пройдут с сохранением за работниками их заработной платы".

В эти дни граждан просят оставаться дома. С 15 апреля в Москве и Подмосковье вводят электронные пропуска, в том числе для поездок на личном и общественном транспорте.

На 14 апреля в России выявлено 21 102 заболевших COVID-19 в 82 регионах.

Общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек, количество умерших в РФ из-за коронавируса достигло 170 человек.

Европа

Во Франции до 11 мая продлен жесткий карантин. Французы сидят по домам с середины марта. Им разрешено выходить на улицу при наличии справки от себя (как наш маршрутный лист) или с работы, при этом не более чем на час и не дальше чем на 1 км, ближе чем на полтора метра к друг другу не подходить. За нарушение - штраф 130 евро, а за повторное нарушение - тысяча.

"Надежда возродилась, но результат еще далеко не достигнут – реанимации по-прежнему переполнены. Правила карантину необходимо соблюдать, чтобы 11 мая его отмена стала возможной", сказал президент Франции Эмманюэль Макрон накануне.

Он же, к слову, ранее обещал на время карантина для своих граждан помощь в виде отмены оплаты коммунальных услуг, налогов. Также Франция выделяет денежную помощь нуждающимся и оставшимся без работы гражданам.

На 14 апреля во Франции зафиксировано 137,8 тысяч зараженных COVID-19. Погибли 14 986 человек.

В Италии режим обязательной всеобщей изоляции был продлен до 3 мая. Однако, прорабатывается постепенный выход из карантина. Так, сегодня смогли заработать непродовольственные магазины (книжные, магазины одежды и пр.). При этом отмечается, что для пожилых граждан карантин может быть продлен до конца года.

Власти страны выделяют миллиарды евро на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе на компенсации из-за карантина гражданам.

На 14 апреля в Италии 159,5 тысяч зараженных коронавирусом. Погибли 20 465 человек.

США

В США, которые на сегодня являются эпицентром пандемии COVID-19, на этой неделе ожидают пика заболеваемости. Власти сегодня заявили о завершении разработки плана по снятию карантинных ограничений.

"Карантинные ограничения в США работают – это привело к тому, что рост заболеваемости коронавирусом в стране замедлился", сказал на брифинге Америки Дональд Трамп.

Карантинные меры в США схожи с остальными странами, т.е. это самоизоляция, дистанционная работа и обучение, закрытие кафе (работают на доставку) и ТЦ и т.д.

Ранее сообщалось, что Белый дом выделил 500 миллиардов долларов на выплаты гражданам (в том числе и поддержка экономики). Говорилось, что за три недели карантина американцы получат по $1000 (взрослые) и $ 500 (дети).

На 14 апреля в США 582,6 тысяч инфицированных коронавирусом. Погибли 23 628 человек.